Сделать голосового бота

Системное программированиеЗакрытнет заявок187 просмотров
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Сделать голосового бота выбора и заказа блюд в ресторане. Присылайте примеры работ. Качество хотели бы на уровне evacalls https://evecalls.com/en

4 года назад
prosurfers
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад