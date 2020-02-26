Сделать голосового бота

ПО не устанавливается в связи с отсутствием ключа активации, нужен новый ключ. После выполнения задачи нужно будет продемонстрировать установленное у Вас ПО с экрана через, например, Скайп. ПО: FlownexSE2019. Ссылку на скачивание дам.
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