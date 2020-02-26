Сделать голосового бота выбора и заказа блюд в ресторане. Присылайте примеры работ. Качество хотели бы на уровне evacalls https://evecalls.com/en
Упростить интеграцию сервиса Emailtools с сайтом до навыков обывателя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Текущая интеграция в сервисе (emailtools.ru) реализована с помощью JavaScript SDK, пример т.з.: https://docs.google.com/document/d/1YY0LQwzZ4FH1LJf5TUdzJkQMjiII-EvRivma23NGEE4/edit?usp=sharing
На данный момент преобладающее количество пользователей и их разработчиков не могут справиться с такой интеграцией.
Интеграция сервиса необходима с самописными сайтами и сайтами на распространенных cms (штук 30 из топовых по использованию в РФ и СНГ)
Необходимо исправить эту ситуацию.
Т.е., на стороне сервиса или отдельным модулем разработать простую = понятную и доступную обывателю интеграцию сайта с сервисом Emailtools.ru.
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