Разработать .NET-библиотеку для снятия скриншотов экранов

$60
Системное программированиеЗакрыт4 заявки297 просмотров
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Разработать .NET-библиотеку для снятия скриншотов с экранов компьютера пользователя через заданные интервалы времени. ТЗ во вложении.

Язык: C#

Аванс 30%.

4 года назад
wonderu
Игорь 
40 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
год назад