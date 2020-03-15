Написать бота

$90
Системное программированиеЗавершен3 заявки443 просмотра
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Нужен бот, делающий автоматические ставки на https://1xstavka.ru/ . Информацию для анализа должен брать на https://www.myscore.ru/basketball/

4 года назад
Norddick01
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ergonomic
Пётр 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
$90
2 дня
Медленно, но верно.
Было тяжело (не по вине заказчика), но работа выполнена. Благодаря правильной постановке задачи и постоянной коммуникации.