Язык программирования С++.

Добрый вечер! Не буду долго затягивать кратко опишу задачу, если можете реализовать полностью или частично, то пишите мне. ================== ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Разработать файл, который будет на ПК (windows) или Мобильном устройства (Androi или iOS) открывать рекламу в браузере. Открывать ...