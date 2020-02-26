Написание и удаленная отладка двух CMakeLists.txt для структуры на CentOS, описанной в прикрепленном файле. Один CMakeLists.txt - создает приложение. Второй - для обновления используемых библиотек. Оплата по факту WMZ
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Язык программирования С++. Реализовать проект тут т3 https://docs.google.com/document/d/1CUx-ZIibVqPj9j3ls7qVu-XZl6RiHSHkAwMcs6GA23E/edit?usp=sharing
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