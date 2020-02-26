Нужен бог C# для проекта

Системное программированиеЗакрыт9 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все подробно расписал в техническом задании - скину в личку индивидуально.

Пожалуйста, при отклике указывайте опыт работы и портфолио.

Нужен серьезный и ответственный исполнитель для проекта!

P.S.Бюджет указываю случайный. Жду от вас отклика, а бюджет будем обсуждать после понимания сможете реализовать или нет!

3 года назад
smith219219
Павел 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад