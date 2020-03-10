Помощь c chilkat библиотекой с++

Все подробно расписал в техническом задании - скину в личку индивидуально. Пожалуйста, при отклике указывайте опыт работы и портфолио. Нужен серьезный и ответственный исполнитель для проекта! P.S.Бюджет указываю случайный. Жду от вас отклика, а бюджет будем обсуждать после ...
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Нужна помощь в настройке chilkat библиотеки с++.net Windows Forms VS 2019
Нужен человек, который работал хоть раз с этой библиотекой и подскажет что у меня нет так реализовано. Проект - imap клиент. надо настроить на получения, чтения удаления писем, а так же перемещение в разные папки и их создание (папок)
Цена договорная, так как по ходу дела может быть не мало вопросов
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