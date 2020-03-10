Помощь c chilkat библиотекой с++

Системное программированиеЗакрыт2 заявки270 просмотров
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Нужна помощь в настройке chilkat библиотеки с++.net Windows Forms VS 2019

Нужен человек, который работал хоть раз с этой библиотекой и подскажет что у меня нет так реализовано. Проект - imap клиент. надо настроить на получения, чтения удаления писем, а так же перемещение в разные папки и их создание (папок)

Цена договорная, так как по ходу дела может быть не мало вопросов

4 года назад
Podrejuk
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад