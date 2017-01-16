Подобрать ключевые фразы для статей

Есть список тем для написания статей в блог о путешествиях.

нужно подобрать максимально трафовые фразы, чтобы статьи писать не зря а чтобы они давали посетителей.

Фразы для статей желательно "пирамиды" или с хорошим спросом по "точной фразе"

Также если вы готовы придумывать и находить трафовые темы для новых статей(которых нет в списке) тоже буду забирать.

Сейчас надо для начала несколько десятков тем проработать.

https://viabona.com.ua/blog/

Предлагайте сколько стоит проработать фразы для 1 статьи