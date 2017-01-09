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Собрать семнатическое ядро для агентства детских праздников
Мы продаём артистов, услуги для детских праздников.
Территориально Москва
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Шоу мыльных пузырей
Химическое шоу
Крио Шоу
Научное шоу
Тесла Шоу
Бумажное шоу
Шоколадный фонтан
Авторский торт
Шар сюрприз
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