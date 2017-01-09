Собрать семнатическое ядро для агентства детских праздников

$7
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Закрыт13 заявок145 просмотров

Мы продаём артистов, услуги для детских праздников.

Территориально Москва

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Фокусник 

Шоу мыльных пузырей

Химическое шоу

Крио Шоу

Научное шоу

Тесла Шоу

Бумажное шоу

Шоколадный фонтан

Авторский торт

Шар сюрприз

8 лет назад
guest_14747090415875
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров