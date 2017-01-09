Реклама , доработка и продвижения нашего приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=su.drive.catalog
Сео оптимизация/продвижение сайта
Техническое задание по сео.
- Изучить специфику сайта(ibuycar.ru), предложить стратегию продвижения.
- Провести аудит сайта с технической точки зрения - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению.
- Анализ текстового содержимого сайта - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению(продающие заголовки, требования к текстам)
- Анализ юзабилити сайта, предложения по улучшению.
- Составить детальный план работ(срок, стоимость, прогнозируемый результат).
Заявки фрилансеров
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