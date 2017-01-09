Сео оптимизация/продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок187 просмотров

Техническое задание по сео.

  • Изучить специфику сайта(ibuycar.ru), предложить стратегию продвижения.
  • Провести аудит сайта с технической точки зрения - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению.
  • Анализ текстового содержимого сайта -  поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению(продающие заголовки, требования к текстам)
  • Анализ юзабилити сайта, предложения по улучшению.
  • Составить детальный план работ(срок, стоимость, прогнозируемый результат).
8 лет назад
rgolovnev
Роман 
51 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров