Вывод сайта в топ 5 google kz

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок137 просмотров

Здравствуйте,необходимо  сайт a-lux.kz в гугл кз вывести в топ 5 по ключевым что ниже.

От Вас жду конкретные сроки и стоимость в месяц.

Нужен реальный спец по сео,который прогарантирует результаты

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Создание сайтов Алматы 17

Разработка сайтов в Алматы 17

Разработка сайтов Алматы 20

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8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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