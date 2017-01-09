Внутрення оптимизация сайта

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Закрыт14 заявок155 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо провести внутреннюю оптимизация сайта стоматологической клиники

Что требуется сделать:

1. аудит коммерческих факторов;

2. составление семантического ядра (более 200 запросов);

3. обновление структуры сайта, распределение запросов по страницам;

4. проведение SEO-аудита;

5. составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации:

    5.1. оптимизированные теги (Title, H1, Н2, Meta-Description, Meta-Keywords) для посадочных страниц;

    5.2. замечания по ЧПУ;

    5.3. основных зеркал, закрытие от индексации, настройка robots.txt и т.д.    

6. составление задания на копирайт с перелинковкой.

Сроки: (максимум 7 дней)

Цена: договорная

8 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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