Есть пул в 10-11 НОВЫХ сайтов, некоторые из них схожих тематик: - интернет-магазин цветов (москва) (2 сайта) - лечение наркомании и алкоголизма (РФ+домены под крупные города - штук 20) (3-4 сайта) - ...
Внутрення оптимизация сайта
Здравствуйте!
Необходимо провести внутреннюю оптимизация сайта стоматологической клиники
Что требуется сделать:
1. аудит коммерческих факторов;
2. составление семантического ядра (более 200 запросов);
3. обновление структуры сайта, распределение запросов по страницам;
4. проведение SEO-аудита;
5. составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации:
5.1. оптимизированные теги (Title, H1, Н2, Meta-Description, Meta-Keywords) для посадочных страниц;
5.2. замечания по ЧПУ;
5.3. основных зеркал, закрытие от индексации, настройка robots.txt и т.д.
6. составление задания на копирайт с перелинковкой.
Сроки: (максимум 7 дней)
Цена: договорная
Заявки фрилансеров
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