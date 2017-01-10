Написание SEO текста/Description/Title или задания копирайтеру

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Добрый день!

Нужен копирайтер или SEO специалист, который может дать задание для написание SEO текста.

Умение производить расчёт по bm25 - обязательно. Умение написания цепляющих Description. Возможно долгосрочное сотрудничество, после размещения текста и тестирования роста позиции после Апа.

8 лет назад
vilkmaro
Виталий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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