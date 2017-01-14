Нужно продвинуть чат либо сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок166 просмотров

Нужно продвинуть сайт в ТОП 10 ЯНДЕКСА и ГУГЛА. (сайт http://korrespondent.online/) Готов выслушать поэтапный алгоритм действий по раскрутке БЕЗ АБОНПЛАТЫ.  Каждый этап оплачивать готов по факту выполнению.  т.к. есть печальный опыт выброшенных денег без результата.

Жду предложений.

8 лет назад
alexprox777
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров