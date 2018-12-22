Вдохновленный фрилансер
Предлагаю свои услуги графического дизайнера. Цена/сроки формируется индивидуально для каждого проекта. ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ: ХОРОШО СОСТАВЛЕННОЕ ТЗ + КРЕАТИВ ДИЗАЙНЕРА = ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Мы с Ольгой быстро нашли общий язык)) Были корректировки с моей стороны на которые Ольга тут же среагировали и в итоге я за короткое время получил нужный мне результат. Было приятно работать и я закажу еще два логотипа у нее в ближайшее время) Счастья от счастья не ищут как говорится))) Спасибо за сотрудничество....
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика: ТЗ простое и понятное, оплата заранее, правки аргументированные
$50
10 баллов
5 лет назад
работа была выполнена в срок
Ответный отзыв
отлично сработались
$10
10 баллов
5 лет назад
работа была выполнена в срок, в процессе работы
Ответный отзыв
все отлично, рекомендую
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#249
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#310