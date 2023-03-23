ОБО МНЕ
- Опыт и компетентность
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
- Настойчивость и эффективность
- Надёжность и пунктуальность
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Создание баннеров для веб-сайтов и наружной рекламы. Вписание предметов в интерьер; качественная обтравка, изменение цвета объекта, коррекция светотеневого рисунка и ретушь. Создание векторной графики, логотипов, 2Д персонажей и другое.
Портфолио: behance.net/re14.
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная комуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленым срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
Уверенный пользователь большинства программ пакета Adobe. Работа с Figma.
Быстро приспосабливаюсь к работе, с пониманием отношусь к поправкам.
Портфолио
- Полное портфолио на behance.net/re1414 просмотров