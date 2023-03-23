ОБО МНЕ

﻿ ﻿Опыт и компетентность

﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций

﻿ ﻿Настойчивость и эффективность

﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Создание баннеров для веб-сайтов и наружной рекламы. Вписание предметов в интерьер; качественная обтравка, изменение цвета объекта, коррекция светотеневого рисунка и ретушь. Создание векторной графики, логотипов, 2Д персонажей и другое.

Портфолио: behance.net/re14.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿ ﻿Оперативная комуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

Уверенный пользователь большинства программ пакета Adobe. Работа с Figma.

Быстро приспосабливаюсь к работе, с пониманием отношусь к поправкам.