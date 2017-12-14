AlinaChavus

Алина Чавус AlinaChavus

 
29 летУкраина/Херсон
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Рисую эскизы и иллюстрации, стикеры

Иллюстратор, рисую в программе procreate - стикеры, эскизы, мульт. персонажей по фото.

Много моих работ в Инстаграмм-@alinachavus

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$10
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Отзывы заказчиков
zaqqq
Вера 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать открытку-поздравление с Наступающим Новым Годом и Рождест.
Спасибо, за работу по проекту, получилось очень здорово, художница очень терпелива и талантлива, учла все требования, и пожелания, сделала работу с душой и уникально, обязательно обратимся снова.
Спасибо за заказ и совместную терпеливую работу над исправлением некоторых моих недочётов, оплата была произведена вовремя, работать было приятно!!)
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