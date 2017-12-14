Рисую эскизы и иллюстрации, стикеры
Иллюстратор, рисую в программе procreate - стикеры, эскизы, мульт. персонажей по фото.
Много моих работ в Инстаграмм-@alinachavus
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, за работу по проекту, получилось очень здорово, художница очень терпелива и талантлива, учла все требования, и пожелания, сделала работу с душой и уникально, обязательно обратимся снова.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ и совместную терпеливую работу над исправлением некоторых моих недочётов, оплата была произведена вовремя, работать было приятно!!)