Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.
Эскиз для тату
Придумать эстетический рисунок для тату связанное со стихом. Тату должно быть маленькое по размеру, утонченное и при этом простое
Ниже высылаю ссылку на стих:
http://www.saryoga.com/index.php/2010-11-10-12-55-43/2010-11-10-13-04-47/588--lr-
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать 10 дизайнов плакатов патриотического направления для изготовления календарей, пазлов и других продуктов. Дизайны должны соответствовать полиграфическим нормам и быть готовыми для печати в формате до 500х700 мм. Идея и стиль дизайна обсуждаются и утверждаются перед созданием оригинал-макета.Завершен3 года назад
Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.Завершен3 года назад
Необходима разработка 3-4 принтов для футболок. Требуются минимальные или средние навыки работы в фотошопе и опыт в рисовании артов. Открыты для кандидатов без опыта.Иллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать эскиз татуировки с комбинацией различных животных, птиц и насекомых, включая мифических существ. Каждый элемент должен быть изображен линиями, с возможностью добавления цвета и заполнения фона разнообразными элементами.Завершен3 года назад
- $3000
Необходим дизайн макета тела собаки для печати на мягкой игрушке-антистресс. Важно максимальное соответствие с реальным фото животного. Техническое задание прилагается.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать портрет в стиле фліп-флоп с использованием CorelDRAW. Проект должен быть подготовлен для плоттерной резки. Образец прикреплен для参考.Закрыт3 года назад
Требуется выполнить векторизацию двух рисунков в короткие сроки — 2-3 часа. Задача включает преобразование растровых изображений в векторный формат, подходящий для дальнейшего использования.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад