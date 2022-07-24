Требуется разработать 10 дизайнов плакатов патриотического направления для изготовления календарей, пазлов и других продуктов. Дизайны должны соответствовать полиграфическим нормам и быть готовыми для печати в формате до 500х700 мм. Идея и стиль дизайна обсуждаются и утверждаются перед созданием оригинал-макета.