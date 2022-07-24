Эскиз для тату

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  2. Иллюстрации и Рисунки
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Придумать эстетический рисунок для тату связанное со стихом. Тату должно быть маленькое по размеру, утонченное и при этом простое 

Ниже высылаю ссылку на стих:

http://www.saryoga.com/index.php/2010-11-10-12-55-43/2010-11-10-13-04-47/588--lr-

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