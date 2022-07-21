Нарисовать животных

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Закрытнет заявок172 просмотра

Сделать щит на подобие, перебрать, скомбинировать разных животных, птиц насекомых( можно мифических животных ) но нарисовать каждое существо в линиях ( должен получится эскиз на тату ) можно в цвети и заполнить фон разными элементами  

instagram - vatinfark плачу от 25$

3 года назад
Ivtifark
Іван 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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