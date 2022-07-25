Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.
Ескіз тату
Необхідно намалювати ескіз для тату на задану тему. Розмір приблизно 100х50мм в одному кольорі. Сюжет будем оговорювати з бажаючим спробувать
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