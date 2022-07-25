Ескіз тату

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Закрыт20 заявок522 просмотра

Необхідно намалювати ескіз для тату на задану тему. Розмір приблизно 100х50мм в одному кольорі. Сюжет будем оговорювати з бажаючим спробувать

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Иллюстрации и Рисунки
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