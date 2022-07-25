Нужен дизайнер для создания креативов для Фейсбука и Инстаграм по ТЗ и без ТЗ ( на собственное виденье) по тематике продвижение сайтов/соц.сетей и т.д. Сайт: http://smm.korobova.top/ . Желательно что-то в таком стиле смелом и абстрактном. Слушаю ваши предложения по стоимости за шаблон 1080*1080 и 1920*1080