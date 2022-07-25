Нужен дизайнер для создания креативов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок493 просмотра

Нужен дизайнер для создания креативов для Фейсбука и Инстаграм по ТЗ и без ТЗ ( на собственное виденье) по тематике продвижение сайтов/соц.сетей и т.д. Сайт: http://smm.korobova.top/ . Желательно что-то в таком стиле смелом и абстрактном. Слушаю ваши предложения по стоимости за шаблон 1080*1080 и 1920*1080

3 года назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євгеній
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Светлана
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ерофей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать графику для мобильной игры

    Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Плакати патріотичного напрямку

    Требуется разработать 10 дизайнов плакатов патриотического направления для изготовления календарей, пазлов и других продуктов. Дизайны должны соответствовать полиграфическим нормам и быть готовыми для печати в формате до 500х700 мм. Идея и стиль дизайна обсуждаются и утверждаются перед созданием оригинал-макета.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать векторный мяч

    $9

    Требуется создать векторный макет мяча в CorelDRAW, удалив логотипы и надпись. Макет должен быть выполнен в короткие сроки, желательно сегодня. Основная задача — представить мяч в векторном формате без лишних элементов.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эскиз для тату

    $8

    Необходимо разработать эскиз для маленькой и утонченной татуировки, вдохновленный стихотворением. Рисунок должен быть простым и эстетически привлекательным. Учитывайте, что татуировка должна гармонично сочетаться с текстом стихотворения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Відмалювати векторний стікерпак з котиками.

    Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать животных

    Требуется создать эскиз татуировки с комбинацией различных животных, птиц и насекомых, включая мифических существ. Каждый элемент должен быть изображен линиями, с возможностью добавления цвета и заполнения фона разнообразными элементами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад