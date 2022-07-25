Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.
Нужен дизайнер для создания креативов
Нужен дизайнер для создания креативов для Фейсбука и Инстаграм по ТЗ и без ТЗ ( на собственное виденье) по тематике продвижение сайтов/соц.сетей и т.д. Сайт: http://smm.korobova.top/ . Желательно что-то в таком стиле смелом и абстрактном. Слушаю ваши предложения по стоимости за шаблон 1080*1080 и 1920*1080
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать 10 дизайнов плакатов патриотического направления для изготовления календарей, пазлов и других продуктов. Дизайны должны соответствовать полиграфическим нормам и быть готовыми для печати в формате до 500х700 мм. Идея и стиль дизайна обсуждаются и утверждаются перед созданием оригинал-макета.Завершен3 года назад
- $9
Требуется создать векторный макет мяча в CorelDRAW, удалив логотипы и надпись. Макет должен быть выполнен в короткие сроки, желательно сегодня. Основная задача — представить мяч в векторном формате без лишних элементов.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Необходимо разработать эскиз для маленькой и утонченной татуировки, вдохновленный стихотворением. Рисунок должен быть простым и эстетически привлекательным. Учитывайте, что татуировка должна гармонично сочетаться с текстом стихотворения.Закрыт3 года назад
Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.Завершен3 года назад
Необходима разработка 3-4 принтов для футболок. Требуются минимальные или средние навыки работы в фотошопе и опыт в рисовании артов. Открыты для кандидатов без опыта.Иллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать эскиз татуировки с комбинацией различных животных, птиц и насекомых, включая мифических существ. Каждый элемент должен быть изображен линиями, с возможностью добавления цвета и заполнения фона разнообразными элементами.Завершен3 года назад
- $3000
Необходим дизайн макета тела собаки для печати на мягкой игрушке-антистресс. Важно максимальное соответствие с реальным фото животного. Техническое задание прилагается.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад