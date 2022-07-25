Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.
Серию векторных иллюстраций по тематике войны в Украине
Вітання,Потрібно зробити серію ілюстрацій у векторі (чорно білі) з яких згодом робитимуться печатки.В основному робота в Ілюстраторі та Фотошоп. Робота творча. Тематика всі основні досягнення у війні ( пес патрон, привид, тракторні війська , корабель який йде н ... уй та інше)Приклад я прикріпив.Хотів би знайти людину яка вміє малювати (у Прокріеті) та добре володіє Ілюстратор та Фотошоп для подальших обробок зображення.Бюджет давайте з розрахунку 5 ілюстрацій ( пес патрон, привид, тракторні війська, Чорнобаївка, Калуш)Дякую! Якщо є питання із задоволенням відповім.
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Привет,Нужно сделать серию иллюстраций в векторе ( черно белые) из которых в последствие будут делаться печати. В основом работа в Иллюстраторе и Фотошоп. Работа творческая. Тематика все основные достижения в войне ( пес патрон, призрак, тракторные войска , корабыль который идет н... уй и другое) Пример я прикрепил. Xотел бы найти человека который умеет рисовать ( в Прокриете) и хорошо владеет Иллюстратор и Фотошоп для последующих обработок изображения. Бюджет давайте из расчета 5 иллюстраций ( пес патрон, призрак, тракторные войска, Чернобаевка, Калуш)Спасибо! Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
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