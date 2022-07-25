Серию векторных иллюстраций по тематике войны в Украине

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок660 просмотров

Вітання,Потрібно зробити серію ілюстрацій у векторі (чорно білі) з яких згодом робитимуться печатки.В основному робота в Ілюстраторі та Фотошоп. Робота творча. Тематика всі основні досягнення у війні ( пес патрон, привид, тракторні війська , корабель який йде н ... уй та інше)Приклад я прикріпив.Хотів би знайти людину яка вміє малювати (у Прокріеті) та добре володіє Ілюстратор та Фотошоп для подальших обробок зображення.Бюджет давайте з розрахунку 5 ілюстрацій ( пес патрон, привид, тракторні війська, Чорнобаївка, Калуш)Дякую! Якщо є питання із задоволенням відповім.

=========

Привет,Нужно сделать серию иллюстраций в векторе ( черно белые) из которых в последствие будут делаться печати. В основом работа в Иллюстраторе и Фотошоп. Работа творческая. Тематика все основные достижения в войне ( пес патрон, призрак, тракторные войска , корабыль который идет н... уй и другое) Пример я прикрепил. Xотел бы найти человека который умеет рисовать ( в Прокриете) и хорошо владеет Иллюстратор и Фотошоп для последующих обработок изображения. Бюджет давайте из расчета 5 иллюстраций ( пес патрон, призрак, тракторные войска, Чернобаевка, Калуш)Спасибо! Если есть вопросы с удовольствием отвечу.

3 года назад
grizly1977
Влад Гур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Триш
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кокиц
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Блгдан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать графику для мобильной игры

    Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Алфавит и плакат в Illustrator

    $700

    Необходимо создать алфавит от А до Я, используя 5 элементов (завиток, кривая и др.), и разработать дизайн плаката с именем Марина и надписью ВD. Срок выполнения - до 26 июля.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ескіз тату

    Потрібен художник для створення ескізу тату на задану тему. Розмір ескізу - приблизно 100х50мм, виконати в одному кольорі. Сюжет буде обговорюватися з виконавцем.

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайнер для создания креативов

    Ищется дизайнер для создания креативов для Facebook и Instagram. Задача включает разработку иллюстраций по тематике продвижения сайтов и соцсетей. Требуются шаблоны в форматах 1080x1080 и 1920x1080, желательно в смелом и абстрактном стиле. Ожидаются предложения по стоимости.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать векторный мяч

    $9

    Требуется создать векторный макет мяча в CorelDRAW, удалив логотипы и надпись. Макет должен быть выполнен в короткие сроки, желательно сегодня. Основная задача — представить мяч в векторном формате без лишних элементов.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эскиз для тату

    $8

    Необходимо разработать эскиз для маленькой и утонченной татуировки, вдохновленный стихотворением. Рисунок должен быть простым и эстетически привлекательным. Учитывайте, что татуировка должна гармонично сочетаться с текстом стихотворения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Відмалювати векторний стікерпак з котиками.

    Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать животных

    Требуется создать эскиз татуировки с комбинацией различных животных, птиц и насекомых, включая мифических существ. Каждый элемент должен быть изображен линиями, с возможностью добавления цвета и заполнения фона разнообразными элементами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад