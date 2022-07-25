Алфавит и плакат в Illustrator

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки265 просмотров

1) нужно нарисовать 5 элементов (завиток, кривая и т.д.) и написать ими алфавит (от А-Я)

2) сделать дизайн плаката, в котором из созданных букв написать имя Марина и надпись ВD

срок до 26 июля

3 года назад
guest_16587619672863
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать графику для мобильной игры

    Требуется разработать графику для мобильной игры, включая квадратную клетку 128х128, элементы выхода и камня с анимацией, а также персонажа с 32 кадрами движения. Фон должен быть 1920х1080. Применить стилистику согласно прикрепленному файлу.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ескіз тату

    Потрібен художник для створення ескізу тату на задану тему. Розмір ескізу - приблизно 100х50мм, виконати в одному кольорі. Сюжет буде обговорюватися з виконавцем.

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайнер для создания креативов

    Ищется дизайнер для создания креативов для Facebook и Instagram. Задача включает разработку иллюстраций по тематике продвижения сайтов и соцсетей. Требуются шаблоны в форматах 1080x1080 и 1920x1080, желательно в смелом и абстрактном стиле. Ожидаются предложения по стоимости.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать векторный мяч

    $9

    Требуется создать векторный макет мяча в CorelDRAW, удалив логотипы и надпись. Макет должен быть выполнен в короткие сроки, желательно сегодня. Основная задача — представить мяч в векторном формате без лишних элементов.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эскиз для тату

    $8

    Необходимо разработать эскиз для маленькой и утонченной татуировки, вдохновленный стихотворением. Рисунок должен быть простым и эстетически привлекательным. Учитывайте, что татуировка должна гармонично сочетаться с текстом стихотворения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Відмалювати векторний стікерпак з котиками.

    Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать животных

    Требуется создать эскиз татуировки с комбинацией различных животных, птиц и насекомых, включая мифических существ. Каждый элемент должен быть изображен линиями, с возможностью добавления цвета и заполнения фона разнообразными элементами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад