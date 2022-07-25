Необходимо сформировать тату эскиз из уже готовых элементов. Задание включает в себя компоновку элементов на листе и выполнение нескольких доработок касаемо самих элементов. Основное внимание уделяется гармонии и эстетике готового дизайна.
Иллюстрации для временных татуировок
Ищу иллюстратора в проект. Нужно будет генерить иллюстрации для временных татуировок.
Вроде таких:
https://www.amazon.ca/dp/B09W9ZZ2VK?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_DN3KRNSHTX0Q5J5Q42MA
https://www.amazon.ca/dp/B09N2TGFPY?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_QJHK3QE35XT6164K77PG
Работы много.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать серию черно-белых векторных иллюстраций на тему основных достижений в войне в Украине. Работа осуществляется в Illustrator и Photoshop. Необходимы 5 иллюстраций, включая патрона, призрака, тракторные войска, Чернобаевку и Калуш. Ищем специалиста, который хорошо владеет данными программами для дальнейшей обработки изображений.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
- $700
Необходимо создать алфавит от А до Я, используя 5 элементов (завиток, кривая и др.), и разработать дизайн плаката с именем Марина и надписью ВD. Срок выполнения - до 26 июля.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Потрібен художник для створення ескізу тату на задану тему. Розмір ескізу - приблизно 100х50мм, виконати в одному кольорі. Сюжет буде обговорюватися з виконавцем.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется дизайнер для создания креативов для Facebook и Instagram. Задача включает разработку иллюстраций по тематике продвижения сайтов и соцсетей. Требуются шаблоны в форматах 1080x1080 и 1920x1080, желательно в смелом и абстрактном стиле. Ожидаются предложения по стоимости.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
- $9
Требуется создать векторный макет мяча в CorelDRAW, удалив логотипы и надпись. Макет должен быть выполнен в короткие сроки, желательно сегодня. Основная задача — представить мяч в векторном формате без лишних элементов.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Необходимо разработать эскиз для маленькой и утонченной татуировки, вдохновленный стихотворением. Рисунок должен быть простым и эстетически привлекательным. Учитывайте, что татуировка должна гармонично сочетаться с текстом стихотворения.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необхідно відмалювати векторний стікерпак з котиками для громадської організації. Базові зображення вже є, потрібно доробити. В даний час є 20 стікерів, виконавці повинні вказати бажану оплату за годину та приблизний час на створення одного стікера.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходима разработка 3-4 принтов для футболок. Требуются минимальные или средние навыки работы в фотошопе и опыт в рисовании артов. Открыты для кандидатов без опыта.Иллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрыт3 года назад