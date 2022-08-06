Требуется создать серию черно-белых векторных иллюстраций на тему основных достижений в войне в Украине. Работа осуществляется в Illustrator и Photoshop. Необходимы 5 иллюстраций, включая патрона, призрака, тракторные войска, Чернобаевку и Калуш. Ищем специалиста, который хорошо владеет данными программами для дальнейшей обработки изображений.