2D-Художник
я мульт художник.
Рисую на планшете от руки, все работы авторские. без фотошопа или обмазок.
Готова нарисовать любу. вашу задумку.
Больше моих работ в моем телеграмме: https://t.me/vikensyart
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Исполнила заказ в лучшем виде и за очень короткий срок. Правок практически не было, все рисунки вышли идеальными, такими как я себе и представляла. Очень рекомендую и обязательно снова обращусь!
Ответный отзыв
приятно было поработать