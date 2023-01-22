vikensy

Виктория vikensy

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
2D-Художник

я мульт художник.

Рисую на планшете от руки, все работы авторские. без фотошопа или обмазок.

Готова нарисовать любу. вашу задумку.

Больше моих работ в моем телеграмме: https://t.me/vikensyart

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Отзывы заказчиков

Mikulia
Ирина 
29 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать ОС в стиле Чиби
Исполнила заказ в лучшем виде и за очень короткий срок. Правок практически не было, все рисунки вышли идеальными, такими как я себе и представляла. Очень рекомендую и обязательно снова обращусь!
приятно было поработать
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