Требуется разработка программы в LabView для физического стенда согласно техническому заданию. Необходимо указать стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества по аналогичным проектам.
Написать 2 программы для взаимодействия с диском .386 на Ассемблере
Мне необходимо написать 2 программы на ассемблере для взаимодействия с диском.
1 программа - необходимо запросить у пользователя ввод номера диска. (пользователь может быть не в курсе номеров, поэтмоу просто 1-4, которые потом конвертируются в 81-84h). И по прерыванию 13h нужно просмотреть все разделы выбранного диска и определить, какие основные разделы, а так же логические диски расширенного раздела выходят за пределы CHS.
2 программа - Добавить в произвольный текстовый файл информацию, вводимую с клавиатуры. С пользователя необходимо получить путь к файлу, а затем строку, которая будет добавлена в конец. Необходимо найти файл, посмотреть сколько у него свободного места до конца кластера, затем, если места хватает - внести, если не хватает - посчитать сколько надо выделить, непосредственно выделить ему нужный размер и внести введенную строку в конец файла. В этой задаче можно дать ограничение на ввод. Например, 1000 символов или что-то около того.
Задачи срочные, готов оплатить 15-20$ за каждую. Примеры того, как должна быть оформлена программа я прислал во вложении - это мои старые лабы, они возможно не идеальные, но все пишется примерно в таком стиле. Писать под .386, 16ти-разрядная архитектура. Пишется все для TASM. Кароче под реальный режим процессора. Более подробно можем созвониться, я расскажу что и как, покажу как принимают и за что точно могут не принять.
Заявки фрилансеров
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