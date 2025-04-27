Разработка программы в LabView

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открытнет заявок14 просмотров

Нужно написать программу для физического стенда по ТЗ во вложении. Интересует стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества по схожим задачам.

WindowsРазработка программРусский языкТестирование программного обеспечения
день назад
Андрей
день в сервисе
Был
день назад
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Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
43 минуты назад
4 отзыва(-1)
день назад