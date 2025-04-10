Нужно сделать макрос для экселя и вписать его в саму таблицу экселя, чтобы я мог его скопировать и использовать на других местах.

Суть макроса:

Надо чтобы при выборе - не показывать пустые строки выбранном столбце, например 3 - сжимались бы в этом столбце все пустые строки, показывая заполненные и в других столбцах соответственно скрывались эти строки.