Разработать макрос для экселя

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Нужно сделать макрос для экселя и вписать его в саму таблицу экселя, чтобы я мог его скопировать и использовать на других местах.

Суть макроса:

Надо чтобы при выборе - не показывать пустые строки выбранном столбце, например 3 - сжимались бы в этом столбце все пустые строки, показывая заполненные и в других столбцах соответственно скрывались эти строки.

Создание макросов
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