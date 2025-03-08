при копировании файла на сетевое хранилище подключенное по CIFS, вначале система долго "думает", и лишь спустя несколько минут файл начинает переносится. Либо, выдаётся ошибка: "указанное сетевое имя более недоступно". После ошибки получается повторно открыть список файлов в папке хранилища.





Заметил, что при этом файл на хранилище создаётся в оригинальном размере, ещё до начала копирования.

Т.е. как будто он изначально забивается нулями



я заметил опцию oplocks, отключил её, но результата это пока не дало.



Хранилище d-link DNS-320L, подключаюсь к нему из windows 10.



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