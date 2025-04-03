Реализовать скрипты для автоматического построения

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Реализовать скрипты для автоматического построения 3д модели в программе базис мебельщик согласно описанию и входящим данным. Имеется работающие скрипты в версии программы 9, необходимо также их перенести в версию 22.

Написание скриптов
20 часов назад
Михаил
 
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