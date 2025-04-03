Необходимо разработать конструктор для создания воркаут комплексов. Он должен позволять пользователям выбирать материалы несущих стоек и турников, с возможностью изменения высоты и цвета элементов. Конструктор будет внедрён на несколько сайтов. Основные материалы включают дерево, черную и нержавеющую сталь с различными опциями по сечению и толщине.