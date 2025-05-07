Требуется разработка сетевого высоконагруженного аудиомикшера с использованием API. Программа должна синтезировать звуковые файлы из CSV, микшировать их, обрабатывать и возвращать итоговый файл. Обязательное использование технологии CUDA для параллельных вычислений. Рассматриваются предложения от опытных программистов с практическим опытом в разработке высоконагруженных систем.
Развернуть и доработать GPT-систему продаж с памятью и логикой
🎯 ЦЕЛЬ:
Создать боевую ИИ-систему продаж, работающую на моём сервере (VPS, Ubuntu), которая:
- Работает на основе GPT-4o (OpenAI API)
- Умеет запоминать все диалоги (memory.json или FAISS)
- Отвечает на вопросы в диалоге, учитывая ВСЮ историю (как ChatGPT)
- Используется для обработки заявок, продаж, анализа CRM
- Может в дальнейшем быть расширена до полноценной бизнес-ИИ-платформы (DeepSeek, Claude, Gemini и др.)
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:
- Сервер VPS (Ubuntu 22.04) — готов.
- Python Flask-сервер уже развернут, интерфейс работает (форма + POST запрос).
- Имеется main.py, index.html, memory.json.
- API-ключ OpenAI рабочий.
- Проблема: память не учитывается, как в ChatGPT (нужна переделка). Ответы не соответствуют контексту.
🔧 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
✅ Базовые задачи:
Исправить обработку памяти (memory.json)
- Сделать, чтобы GPT учитывал всю историю общения в messages[]
- Реализовать логику как у ChatGPT: [{role: "user", content: "..."}] + {role: "assistant", content: "..."}
- Подключить сохранение новых сообщений обратно в memory.json
Обновить код под OpenAI SDK >= 1.0.0
- openai.ChatCompletion.create() должен работать корректно на новой версии
- Поддержка gpt-4o
Добавить поддержку FAISS (опционально)
- Если память слишком большая — использовать FAISS/ChromaDB
- Возможность поиска по embedding’ам (тексты, документация, данные из CRM)
Подключить полноценную web-форму
- HTML + JS интерфейс (уже есть)
- Ошибки API обрабатывать красиво, без обвалов
Проконтролировать использование токенов
- Не перегружать запросы
- Учитывать лимит на токены (например, 32k для GPT-4o)
🔌 Расширения (после запуска основной системы):
📎 Подключение к CRM (Битрикс24) через API
📦 Связка с WhatsApp-ботом (прием заявок → обработка → ответ)
📊 Логика распознавания целей пользователя: продажа, расчёт, возражения и т.д.
👥 Мультибот: подключение DeepSeek/Claude/Mistral как модули к главному мозгу GPT
📁 Импорт истории переписок (Telegram, WhatsApp, CRM) → обучение
🔐 Безопасность:
Память хранится локально (/opt/bizcore/memory.json)
Все данные — на моем сервере (доступ по SSH при необходимости)
Ключи OpenAI и другие — не публиковать
💸 БЮДЖЕТ И СРОКИ:
Бюджет: обсуждается (готов платить адекватно за результат)
Срок: чем быстрее, тем лучше (но с качеством)
Возможность долгосрочной работы (после запуска)
📎 Что предоставить в отклике:
Опыт с OpenAI / GPT API / Flask / FAISS / векторными БД
Примеры похожих проектов (если есть)
Сроки + бюджет
Готовность работать через Git (по желанию)
Мне нужен не просто кодер, а архитектор ИИ-систем, который понимает, как сделать ChatGPT-подобного ассистента на своём сервере с памятью, логикой, ИИ-командой и API. Без полумер. Без "просто болванчика". Полноценный ИИ-менеджер, который работает как человек — и лучше.
Если ты такой — пиши!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПОнет заявокОткрыт16 часов назад
Разработать кастомную интерактивную карту регионов для сайта. Необходима вёрстка карты с возможностью наведения на регионы и отображения карточек контактов по клику. Подробности в приложенном задании.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт17 часов назад
- $15
Необходимо разработать 7-8 графиков в MATLAB по темам радиосвязи, оптики, РЕБ, РЕР и расчету дальности антенны. Все файлы и формулы будут предоставлены. Цена договорная.Открыт18 часов назад
- $15
Необходимо воссоздать функцию из декомпилированного кода ARM32 на C++. Будут предоставлены все необходимые материалы: функция, входная строка и ожидаемый результат. Ожидается качественная реализация с учетом исходных данных.Прикладное ПО1 заявкаОткрытдень назад
Требуется разработка торгового робота для платформ QUIK, Transaq и Moex. Бот должен использовать индикаторы Стохастик и МА, а также включать настройки для ТП, СЛ и трейлинга. Подробное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.Открыт2 дня назад
Ищется программист для совместной работы над приложением для Android. Задача включает использование IDE VS Code и ассистентов Codium или Copilot для обучения. Необходима помощь в сборке и разработке приложения.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт3 дня назад
- $500
Задача заключается в разработке программного обеспечения для перенаправления хешрейта майнинга биткоина. Необходимо считывать трафик с коммутационного оборудования и распределять его между воркерами, например, 80% оставить на основном воркере и 20% направить на дополнительный. Требуется обеспечить гибкость в управлении трафиком.Открыт4 дня назад
Требуется разработчик на VUE для сопровождения проекта и устранения ошибок в плагине. Оплата обсуждается. Необходим опыт в UI/UX и QA. Знакомство по видео связи обязательно. Работа удаленно, частично на компьютере заказчика. Оценка состояния проекта и исправление проблемных мест. Студии и команды не рассматриваются.Прикладное ПО1 заявкаОткрыт4 дня назад
- $250
Требуется специалист с экономическим образованием для создания калькулятора себестоимости услуг в Гугл таблицах. Необходимо доработать почти готовую таблицу, используя формулы и App Script. Видео с подробным ТЗ прикреплено. Срок выполнения — до понедельника вечера.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт5 дней назад
Ищется разработчик с готовой системой онлайн-казино, которая включает полный стек: front, admin panel и backend. Необходимы 5-10 встроенных игр, поддержка мультивалютности и интеграция с платёжными системами. Обсуждение цены за исходники и техподдержку. Показать демо и информацию о проекте.Прикладное ПО5 заявокОткрыт5 дней назад