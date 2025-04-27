Здравствуйте, нужен прогер который поможет собрать приложение для андройда вместе со мной, типа обучения, нужно будет создать с помощью IDE типа VS Code и какого ни будь ассистента типа Codium или Capilot



Есть минимальные знания, типа раскрыть wp или джумлу на серваке, прицепить шаблон готовый..

Для чего надо: мне нужно периодически собирать для примера сайты, приложения чисто для презентации можно сказать и это нужно оперативно делать и за минимум затрат, поэтому на примере интернет-магаза приложения андроид было бы достаточно информации, разумеется я надеюсь что процесс будет прост, что вот открыл этот VS Code, создал проект и дальше уже через ассистента (кодиум, копилот) говорю по порядку что и как создать