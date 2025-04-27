Задача заключается в разработке программного обеспечения для перенаправления хешрейта майнинга биткоина. Необходимо считывать трафик с коммутационного оборудования и распределять его между воркерами, например, 80% оставить на основном воркере и 20% направить на дополнительный. Требуется обеспечить гибкость в управлении трафиком.
Нужен прогер который поможет разобраться с vs code
Здравствуйте, нужен прогер который поможет собрать приложение для андройда вместе со мной, типа обучения, нужно будет создать с помощью IDE типа VS Code и какого ни будь ассистента типа Codium или Capilot
Есть минимальные знания, типа раскрыть wp или джумлу на серваке, прицепить шаблон готовый..
Для чего надо: мне нужно периодически собирать для примера сайты, приложения чисто для презентации можно сказать и это нужно оперативно делать и за минимум затрат, поэтому на примере интернет-магаза приложения андроид было бы достаточно информации, разумеется я надеюсь что процесс будет прост, что вот открыл этот VS Code, создал проект и дальше уже через ассистента (кодиум, копилот) говорю по порядку что и как создать
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