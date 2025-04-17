Требуется разработать систему автоматизации для мониторинга и обработки результатов 10 параллельных тестов стратегий, запущенных в дубликатах MetaTrader 4 на Windows 10.



Задача включает следующие этапы:



1) Мониторинг завершения тестов: Определить момент завершения работы каждого из 10 тестеров (например, по окончанию процесса MT4 / появлению отчётных файлов в папке Tester).



2) Проверка валидности: Автоматически проверить результаты тестов во вкладке "Отчёт" (критерии валидности будут предоставлены).



3) Сбор данных с графика: Переключиться на вкладку "График" в каждом MT4, автоматически навести мышь на график (нужно будет чтоб система понимала расположение нужной линии и четко наводила мышь именно на нее, на разных моментах времени), сделать скриншоты с отображаемыми показателями.



4) Обработка и запись данных: Извлечь данные со скриншотов и дополнить их метаданными теста (дата запуска, валютная пара, период тестирования), после чего записать всё в таблицу формата CSV с правильным именованием строк (например, "EURUSD_H1_2025-04-01").



Требования к специалисту:

- Опыт работы с Python (библиотеки pyautogui для управления мышью, pyautogui для OCR, pandas для работы с таблицами).

- Знание автоматизации процессов в Windows (работа с окнами, файлами, процессами).

- Желателен опыт работы с MetaTrader 4 или понимание структуры его отчётов и интерфейса.

- Умение писать чистый, документированный код с инструкцией по запуску.



Дополнительно: Тестирование проводится на дубликатах MT4, запущенных одновременно. Окна могут быть расположены в фиксированных позициях.

Прямого доступа к данным графика через API нет, поэтому используем скриншоты и OCR.



Результат: Набор скриптов (или единый скрипт) с инструкцией по настройке и запуску.



Укажите сроки выполнения и стоимость.



Если есть опыт автоматизации MT4 или подобных задач, приложите примеры работ.