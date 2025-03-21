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Engine sound exhaust / імітація звуку ел.мотоцикла Raspberry/Arduino
ПРІОРИТЕТ:
Створити базову версію (прототип) без супер продакшина з корпусом і т.д. Головне - щоб працював, і видавав більш-менш живий звук двигуна.
ЗАВДАННЯ:
Звук мотора має генерувати (а НЕ відтворювати, або відтворювати з маленькими кусочками). Не потрібно що був складний алгоритм який враховує дуже багато даних з ідеальним бітрейтом відтворення як BMW i4 чи як в дорогих електричних авто. Але основний момент - контекст (SAMPLE звуку) має нагадувати сучасність, наприклад як в BMW i4 (https://www.youtube.com/watch?v=lK1nzvfG-b8), тобто звук електромотора (https://www.youtube.com/watch?v=c0zDzoL-zpc), а не класичних бензинових. Звук має бути трохи живим - не лінійним, але як я сказав суперскладних алгоритмів як в електро-авто не потрібно.
НЕ підходить: нарізані mp3 чи way не тисячу кусочків, взяті за основу плати від Engine Simulator до маленьких машинок на пульт, категорично не підходить звучання класичних бензинових моторів, хоть навіть супер сучасних.
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ ЯКИЙ МАЄ БУТИ:
DC - 12V
Можливіcть встановлювати гучність будь-якою фізичною крутилкою.
Система Raspberry або простіші аналоги. (але не самий примітивний Arduino)
Вихід на R, L динамік (будь-який сучасний штекер)
Має бути кнопка/можливість вимикати при потребі
НЕ ОБОВʼЯЗКОВО але було би добре при ввімкненні в живлення, відтворило простеньку mp3 на 6-10 сек, типу як коли вмикаєш телефон, компʼютер і тд. Звук привітання. (sample надам)
Принцип роботи . вар. 1
Акселерація повинна працювати на основі зміни вхідного вольтажу від 1.1-4.9V. Тобто нажимається ручка акселератора, вона на виході змінює вольтаж. Пристрій повинен це значення зчитати і видавати відповідну динаміку звуку через динамік. Якщо ручка відпущена пристрій видає по своєму алгоритму IDLE звучання (як аналог в бензиновому).
Принцип роботи. вар 2
Зчитування ONE LINE даних від контролера, там і обороти електромотора, напруга, швидкість і тд. І значення отримувати вже звідти для обробки даних пристроєм. Контролер має ONE LINE + CAN шину дроти. Тобто за потреби можна взагалі будь-які дані зчитувати. (Для Raspberry вихідні інструкції як зчитувати дані контролера в інтернеті присутні.)
ВХІДНІ ДАНІ
Контролер FarDriver 72680
Приклади звучання 1 https://www.youtube.com/watch?v=lK1nzvfG-b8
Приклади звучання 2 https://www.youtube.com/watch?v=c0zDzoL-zpc
Заявки фрилансеров
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