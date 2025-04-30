Замінити французьку мову образа системи qnx.ifs на російську мову

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт7 заявок217 просмотров

Замінити французьку мову образа системи qnx.ifs на російську мову в панелі приладів авто.

LinuxUbuntuРусский язык
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