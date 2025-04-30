Ищется сертифицированный переводчик грузинского языка на постоянной основе в Москве. Требуется выполнять последовательный перевод с грузинского на русский в области юриспруденции. График работы - 3-4 раза в неделю по 2 часа. Обязательные требования: знание языка и наличие сертификата, а также опыт в переводе.