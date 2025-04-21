Требуется перевод текста объемом 250 слов с русского на английский язык. Условия: стоимость 700 рублей. Задача несложная, ожидается качественный перевод.
Переклад тексту з англійської
Потрібен переклад статті з англійської. Мова — проста, без спеціальних термінів. Бажано не використовувати машинний переклад — потрібен живий, зрозумілий текст. Важливо зберегти структуру та зміст. Якщо все буде добре — дам ще завдання.
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