Необходим специалист по Quasar/Vue для завершения веб-приложения, связанного с базой данных аршина. Задача заключается в анализе текущего состояния проекта и продолжении разработки. Ожидается знание технологий Quasar и Vue, а также опыт работы с базами данных.
MVP CRM-системы для малого бизнеса (React + Express)
📌 Цель:
Создать минимально жизнеспособную версию CRM для учёта клиентов и сделок. Система будет использоваться малым бизнесом (например, в услугах или офлайн-продажах) для базового ведения клиентской базы.
🧩 Функциональность MVP:
Авторизация пользователя (email/password, JWT)
CRUD для клиентов:
имя, телефон, email, комментарий, дата создания
CRUD для сделок:
привязка к клиенту, сумма, статус (в работе, завершена, отменена)
Список клиентов и фильтрация по имени
Список сделок с фильтрацией по статусу
Простой и адаптивный интерфейс (React + Tailwind/Bootstrap)
🔧 Стек:
Backend: Node.js + Express
Frontend: React
Auth: JWT
База данных: SQLite (или PostgreSQL, по желанию)
UI: Tailwind CSS (или Bootstrap)
REST API
📦 Что нужно от исполнителя:
Рабочий прототип (SPA-приложение) с минимальным UI
Чистый код и структура проекта
Инструкция по запуску локально
Возможность доработок по мере роста проекта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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