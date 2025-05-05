MVP CRM-системы для малого бизнеса (React + Express)

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📌 Цель:

Создать минимально жизнеспособную версию CRM для учёта клиентов и сделок. Система будет использоваться малым бизнесом (например, в услугах или офлайн-продажах) для базового ведения клиентской базы.

🧩 Функциональность MVP:

Авторизация пользователя (email/password, JWT)

CRUD для клиентов:

имя, телефон, email, комментарий, дата создания

CRUD для сделок:

привязка к клиенту, сумма, статус (в работе, завершена, отменена)

Список клиентов и фильтрация по имени

Список сделок с фильтрацией по статусу

Простой и адаптивный интерфейс (React + Tailwind/Bootstrap)

🔧 Стек:

Backend: Node.js + Express

Frontend: React

Auth: JWT

База данных: SQLite (или PostgreSQL, по желанию)

UI: Tailwind CSS (или Bootstrap)

REST API

📦 Что нужно от исполнителя:

Рабочий прототип (SPA-приложение) с минимальным UI

Чистый код и структура проекта

Инструкция по запуску локально

Возможность доработок по мере роста проекта

Node.jsReactREST APIРазработка бэкендаРазработка фронтенда
10 часов назад
Роман
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Выбранный исполнитель

YarikHr
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