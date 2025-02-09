Разработка PWA листинга-платформы

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Открыт4 заявки120 просмотров

Ищем разработчика или команду для реализации проекта Платформы-Листинга в сфере недвижимости, включающего:

  1. Парсинг данных по объектам недвижимости с двух источников.

  2. Разработку PWA-приложения на основе готовых дизайн-макетов*, необходимо обернуть в сторы Android/IOS.

  3. Настройка логики отображения контента по сегментам пользователей (например, через ngix).

ТЗ смогу выслать после предварительного общения.

*Есть дизайн-макеты — предоставим после подписания NDA.
Интересует опыт в проектах с парсингом, PWA и кастомной логикой выдачи.

НейросетиПарсинг данныхСоздание веб-приложений
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