Специалист по Quasar/Vue для доработки/завершения веб приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт2 заявки50 просмотров

Ищем специалиста по Quasar/Vue для доработки/завершения проекта работы с базой данных аршина, нужно понять что было сделано и продолжить работы.

JavaScriptVue.jsДоработка сайтовРазработка фронтенда
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Александр
 
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