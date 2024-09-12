Настроить платежи (подписки) и виджеты в платежной системе Stripe

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Открыт3 заявки48 просмотров

Приветствую! Нужна помощь в создании и настройке рекуррентных платежей (подписок) в платёжной системе Stripe. Аккаунт создан, нужно всё настроить.

Интеграция платежных систем
день назад
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