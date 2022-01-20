Games_developer

Разработка игр на Android, HTML, социальные сети, iOS.

Привет! Я ищу коммерческие предложения, даже с маленьким бюджетом по созданию игр для начинающего инди-разработчика, Ютуб канал https://www.youtube.com/c/PAVELTOYS/.

Этапы разработки я буду выкладывать на свой ютуб-канал, от вас требуется ТЗ, графика, музыка, продвижение и аванс для того, что бы я сразу начал разработку вашего проекта.

Но даже если у вас есть только маленькое ТЗ в виде идей, давайте обсуждать и искать решения)

Пишите, задавайте вопросы, буду рад найти новых партнёров, заказчиков и друзей)