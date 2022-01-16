Доработка игры и избавление от багов!

Здравствуйте, ищу фрилансера(партнера), который сделает игрушку под ключ с запуском на google play, позже возможно на apple, и позже возможно на HTML. Обладаю бюджетом в 500 USD. Нужен партнер, который разработает дизайн и саму игрушку. Готов взять ...
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Здравствуйте нужно доработать уже созданную игру, избавится от багов в некоторых уровнях и поработать над персонажами. На всё про всё у вас есть 18 дней. Работа будет высоко оплачена!
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