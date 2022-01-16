Разработка игры на Unity

$5000
Разработка игрЗакрыт6 заявок708 просмотров
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Здравствуйте.Требуется команда или студия для разработки игры под мобильные платформы iOS и Android (планшет и смартфон) на движке Unity . Опты работы с blokchain обязателен, интеграция криптовалют и NFT.От вас иллюстрации, UI/UX дизайн, геймдизайнер, анимация, программисты. Разработка игры под ключ (серверная часть, фронтенд, апи и т.п.).Кратко об игре:Головоломка с элементами стратегии. Свой мир под несколько построек, персонажи, снаряжение с модернизацией по уровням. Основным игровым полем является головоломка 3 в ряд. Так же предполагается кампания (карта с разными локациями). В целом ни чего нового.Графика в игре 2D с анимацией. Стилистику могу показать на примерах.Наличие мультиплеера.Цену и сроки  указал ориентировочные, поэтому хотелось бы обсудить с вами лично.

Unity
2 года назад
SmirArt
Артем 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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