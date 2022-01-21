3D дизайнер для Андроид игр

Привет

Нужен дизайнер в команду, делаем игры на андроид бренды-тренды. Часто очень нам нужны скины в 3Д под юнити. Необходимо уметь делать простую анимацию бег и удары, ничего сложного, просто что б аккуратно смотрелось.

Иногда нужно будет проектировать карту, пример карты битва 3 на 3 в бравл старс, такого плана по масштабам карты, скорее всего еще что-то появится)

Хочу на тест заказать одну работу, если все гуд можно договорится на аут сорс работу, но об этом уже после заказа.

Собствено что нужно

Персонаж из AmongUs задача интересно его оформить это будет скин в игру, скриншот игры я пришлю что б был понятен вид камеры

И нужно заанимировать его - просто сделать анимацию бега ногам, рук у него нет)

И соорентируй меня сколько это займет времени.