Разработка Slime симулятора

Необходимо разработать не сложную мобильную игру под ключ, ищу достаточно опытного специалиста на юнити. С кейсами. Пишите, скидывайте работы, а я скину Техническое задание. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 5 новых видов игры Слайм и добавить в приложение iOS.
Текущее приложение можно посмотреть тут https://apps.apple.com/us/app/mood-balance-self-care-tracker/id1471631164 (для входа в приложение необходимо взять триал!! (можно сразу отписаться).
Примеры игры-слаймов, которые необходимо будет добавить в приложение:
1. концепт еды и особенно шоколада
2. желе
При общении сбросим вам референсы видео
Финального дизайна нет, будет исходя из общения с подрядчиком и определения вида, в котором дизайн должен быть предоставлен.
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