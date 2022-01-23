Переделать проект, написанный для Godot, под Unity

Нужно готовую игру созданную на движке ява lib gdx конвертировать под систему iOS, жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовая игра, написанная на языке GDScript, но требуется переделать УЖЕ ГОТОВЫЙ проект под Unity.
В проекте несколько файлов с суммарным количеством строк кода не больше, чем 750 (Но опять же, написанных на GDScript)
Все спрайты и музыку, уже имеющиеся, можно оставить
Вы получите архив со всеми файлами исходной игры, а на выходе должен получится проект в Unity.
Итого, ищем любого человека способного сделать это, с любым опытом, главное, чтобы работало :)
P.S. В прикрепленных файлах находится скриншот геймплея. В случае заинтересованности в проекте отправлю видео-запись игры.
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