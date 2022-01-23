Переделать проект, написанный для Godot, под Unity

Имеется готовая игра, написанная на языке GDScript, но требуется переделать УЖЕ ГОТОВЫЙ проект под Unity.

В проекте несколько файлов с суммарным количеством строк кода не больше, чем 750 (Но опять же, написанных на GDScript)

Все спрайты и музыку, уже имеющиеся, можно оставить

Вы получите архив со всеми файлами исходной игры, а на выходе должен получится проект в Unity.

Итого, ищем любого человека способного сделать это, с любым опытом, главное, чтобы работало :)

P.S. В прикрепленных файлах находится скриншот геймплея. В случае заинтересованности в проекте отправлю видео-запись игры.