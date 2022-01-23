Переделать проект, написанный для Godot, под Unity

Разработка игрЗакрыт6 заявок708 просмотров
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Имеется готовая игра, написанная на языке GDScript, но требуется переделать УЖЕ ГОТОВЫЙ проект под Unity.

В проекте несколько файлов с суммарным количеством строк кода не больше, чем 750 (Но опять же, написанных на GDScript)

Все спрайты и музыку, уже имеющиеся, можно оставить

Вы получите архив со всеми файлами исходной игры, а на выходе должен получится проект в Unity.

Итого, ищем любого человека способного сделать это, с любым опытом, главное, чтобы работало :)

P.S. В прикрепленных файлах находится скриншот геймплея. В случае заинтересованности в проекте отправлю видео-запись игры.

Unity
2 года назад
volcer
Егор 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GERan342
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$20
16 дней
UAH
Очень странно, но по началу все было отлично. Предоплата, отличная комуникация и постановка задачи была хорошо поставлено. Но почему то заказчик пропал, если у него не чего не произошло плохого, то страно что он пропал. И да + он не доплатил 8 USD из 20 USD.
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