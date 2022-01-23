Нужно купить ресурсы за матик в игре league of kingdoms

Разработка игрЗакрыт2 заявки683 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Я в криптовалюте не понимаю

Нужно купить ресурсу за матик для игры league of kingdoms, доступ к аккаунту  дам. 

Оплата на сбер или wmz

2 года назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создать игру

    Создать игру морской бой онлайн и турниры с параметры игры, создавать турниры в ручную, блокировать игроков, выводить средства под контролем самому, админ панель.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать легкое мобильное казино на Андроид

    $200

    Здравствуйте, нужно сделать мобильное казино. (моб приложения) 8-10 игр хватает. пополнение и вывод (не автоматический) Админка и возможность регулировать прибыль и возврат игрокам + игроки что бы могли перевести деньги между собой.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделать проект, написанный для Godot, под Unity

    Имеется готовая игра, написанная на языке GDScript, но требуется переделать УЖЕ ГОТОВЫЙ проект под Unity. В проекте несколько файлов с суммарным количеством строк кода не больше, чем 750 (Но опять же, написанных на GDScript) Все спрайты и ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищется программист Unity C#

    Доброго времени суток. Ищу программиста на Unity для выполнения проектной работы. Необходимо написать клиент-серверную часть для карточной онлайновой игры про вторую мировую войну. Поскольку проект разрабатываю самостоятельно и стороннего финансирования нет, то оплата будет небольшая ...

    Unity
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Slime симулятора

    Необходимо разработать 5 новых видов игры Слайм и добавить в приложение iOS. Текущее приложение можно посмотреть тут https://apps.apple.com/us/app/mood-balance-self-care-tracker/id1471631164 (для входа в приложение необходимо взять триал!! (можно сразу отписаться). Примеры игры-слаймов, которые необходимо будет добавить в приложение: ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад