Скачать несколько мобильных игр поиграть и записать

Создать игру морской бой онлайн и турниры с параметры игры, создавать турниры в ручную, блокировать игроков, выводить средства под контролем самому, админ панель.
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нужно скачать несколько мобильных игр, поиграть в каждую минут по 5 и записать экран, на каждую игру время затраты 5-10 минут плачу по 50р за каждую, не сложно, быстрые деньги
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