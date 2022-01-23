Скачать несколько мобильных игр поиграть и записать

Разработка игрЗакрыт5 заявок663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно скачать несколько мобильных игр, поиграть в каждую минут по 5 и записать экран, на каждую игру время затраты 5-10 минут плачу по 50р за каждую, не сложно, быстрые деньги

2 года назад
MyWayS
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать игру

    Создать игру морской бой онлайн и турниры с параметры игры, создавать турниры в ручную, блокировать игроков, выводить средства под контролем самому, админ панель.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать легкое мобильное казино на Андроид

    $200

    Здравствуйте, нужно сделать мобильное казино. (моб приложения) 8-10 игр хватает. пополнение и вывод (не автоматический) Админка и возможность регулировать прибыль и возврат игрокам + игроки что бы могли перевести деньги между собой.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделать проект, написанный для Godot, под Unity

    Имеется готовая игра, написанная на языке GDScript, но требуется переделать УЖЕ ГОТОВЫЙ проект под Unity. В проекте несколько файлов с суммарным количеством строк кода не больше, чем 750 (Но опять же, написанных на GDScript) Все спрайты и ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищется программист Unity C#

    Доброго времени суток. Ищу программиста на Unity для выполнения проектной работы. Необходимо написать клиент-серверную часть для карточной онлайновой игры про вторую мировую войну. Поскольку проект разрабатываю самостоятельно и стороннего финансирования нет, то оплата будет небольшая ...

    Unity
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Slime симулятора

    Необходимо разработать 5 новых видов игры Слайм и добавить в приложение iOS. Текущее приложение можно посмотреть тут https://apps.apple.com/us/app/mood-balance-self-care-tracker/id1471631164 (для входа в приложение необходимо взять триал!! (можно сразу отписаться). Примеры игры-слаймов, которые необходимо будет добавить в приложение: ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка копии игры на Unity

    [table] Ищем команду разработчиков на Unity для создания игры подобной "[b]The Ants - Underground Kingdom[/b]" [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.union.planetant]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.union.planetant[/url] Начать с базовых модулей: User Base Map Units и взаимодействие между ними. [u]Проект долгосрочный[/u]. Мы ищем профессионалов которые гордятся своими достижениями. [b]Обязательные требования[/b] Профессионализм! Уважение к своему труду. Энтузиазм к разработке элегантных ...

    Unity
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разовая работа с ассетами Unity

    [list=1][*]Взять ассет с набором [url=https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/hq-fps-weapons-177306]оружия[/url] и отдельно извлечь из него префабы оружия (всего) с материалами, текстурами, мешами и тд (Больше ничего быть не должно, скриптов из тестовой сцены и так далее). [*]Добавить все эти оружия в ...

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад