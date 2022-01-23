Создать игру

[list=1][*]Взять ассет с набором [url=https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/hq-fps-weapons-177306]оружия[/url] и отдельно извлечь из него префабы оружия (всего) с материалами, текстурами, мешами и тд (Больше ничего быть не должно, скриптов из тестовой сцены и так далее). [*]Добавить все эти оружия в ...